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الرقابة الإدارية: استرداد 87% من أراضي الدولة الزراعية المتعدى عليها

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مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية: استرداد 87% من أراضي الدولة الزراعية المتعدى عليها

10:45 ص الأربعاء 07 يونيو 2017

الرقابة الإدارية: استرداد 87% من أراضي الدولة الزراعية المتعدى عليها

كتبت- ياسمين محمد:

قال اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنه خلال الفترة من 16 إلى 31 مايو 2017، تم حصر مساحات الأراضي المعتدى عليها والتي تبلغ مليون و 928 ألف فدان، و 168 مليون متر مربع.

وأشار عرفان، خلال احتفالية إزالة التعديات على أراضي الدولة، المنعقدة الآن بمسرح الجلاء بحضور الرئيس ، إلى أنه تم استرداد 919 ألف و 458 فدان، و 771 فدان أراضي منزرعة ومثمرة مقدم عنها طلبات تقنين، بنسبة 87% من حجم الأراضي المعتدى عليها.

وأضاف أنه تم استرداد 53 مليون متر مربع، بخلاف 56 مليون متر مربع مقدم عنها طلبات تقنين بنسبة 68%.

وعن الأراضي التي لم يتم استردادها حتى الآن، قال عرفان إنها تبلغ 236 ألف فدان، و 49 مليون متر مربع.

وعن مشروع الـ1.5 فدان، قال عرفان إنه تم إزالة كامل التعديات الواقعة على المرحلة الاولى من المشروع بخلاف 65 ألف فدان لإنها منزرعة.

وتم إزالة التعديات عن المدن الجديدة بإجمالي 15 ألف فدان، ومن المقرر إعادة تخطيطها للاستفادة منها في الإسكان الاجتماعي، وعن الاعتداء على منافع الري تم إزالة التعديات بنسبة 36.7%.

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مصراوي Masrawy

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