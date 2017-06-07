التلفزيون الإيراني: تفجير انتحاري في البرلمان
التلفزيون الإيراني: تفجير انتحاري في البرلمان
10:53 ص الأربعاء 07 يونيو 2017
مجلس الشورى الايرانى
القاهرة (مصراوي)
أفاد التلفزيون الإيراني الثلاثاء بوقوع تفجير انتحاري في مجمع مجلس الشورى مقترنا مع فتح مسلحين النار داخل المجمع.
تزامن الهجوم على البرلمان مع تفجير انتحاري نفسه في ضريح زعيم الثورة الإيرانية آية الله الخميني، كما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن رئيس العلاقات العامة في الموقع علي خليلي ان مسلحا دخل من الباب الغربي للضريح وفتح النار قبل ان يفجر السترة الناسفة التي كان يرتديها.
وأفادت وكالة الأنباء الطلابية "إيسنا" عن مقتل شخص لكنها لم توضح ما اذا كان القتيل هو الانتحاري.
وذكرت وكالة الانباء العمالية ان خمسة اشخاص جرحوا موضحة ان قوات الامن تبطل مفعول قنبلة داخل الضريح.
ويبعد ضريح الخميني نحو عشرين كيلومترا عن البرلمان.
وفي مجلس الشورى، قال نائب في البرلمان لقناة ايريب التلفزيونية ان ثلاثة مسلحين يحملون رشاشات ومسدسا دخلوا مجمع مجلس الشورى في وسط طهران من مدخله الشمالي.
وذكرت وكالتا الانباء الطلابية (ايسنا) وفارس ان ثلاثة اشخاص جرحوا بينهم حارس.
وتضاربت الانباء إذ ذكرت تقارير ان السلطات سيطرت على الوضع بينما تحدثت اخرى عن استمرار اطلاق النار وتطويق المباني.
وقالت وكالة الانباء الطلابية ان مطلقي النار مطوقون لكن لم يتم توقيفهم بعد.
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