حركة حماس "تستهجن" تصريحات لوزير الخارجية السعودي

غزة (د ب أ)

عبرت حركة "حماس" عن بالغ الأسف والاستهجان لتصريح صادر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

واعتبرت الحركة أن "هذه التصريحات التي تُحرض على حركة حماس ... غريبة على مواقف المملكة العربية السعودية التي اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقه في النضال".

وقالت الحركة في تصريح صحفي، نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "هذه التصريحات تمثل صدمة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية، وتنظر إلى حركة حماس باعتبارها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الصهيوني الذي يمثل العدو المركزي للأمتين العربية والإسلامية".

وكان الجبير قال، في معرض حديثه عن التطورات مع قطر والاتهامات لها بدعم الإرهاب ، :"لقد طفح الكيل، وعلى قطر وقف دعم جماعات مثل حماس والإخوان المسلمين ... ونعتقد أن العقل والمنطق سيقنعان قطر باتخاذ الخطوات الصحيحة".

وشددت حماس على أن "العدو الصهيوني يستغل مثل هذه التصريحات لارتكاب المزيد من الانتهاكات".

ودعت حركة حماس "الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى وقف هذه التصريحات التي تسيء للمملكة ولمواقفها تجاه قضية شعبنا وحقوقه المشروعة".