موسكو: لا أدلة على تورط قراصنة روس في الاختراق القطري

القاهرة (مصراوي)

أكدت موسكو عدم وجود أدلة على تورط قراصنة روس في اختراق وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات منسوبة لأمير قطر، حسبما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية الأربعاء.

وقال الكرملين اليوم الأربعاء أن مزاعم الاستخبارات الأمريكية هذه "لا أساس لها".

كانت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أفادت يوم الثلاثاء بأن المحققين الأمريكيين يشتبهون في أن "عملية اختراق" وكالة الأنباء القطرية التي وقعت قبل أيام، يعود مصدرها إلى قراصنة روس وأنهم هم من "وضعوا تقارير إخبارية مفبركة" ساهمت في الأزمة التي تطورت بين قطر وبلدان أخرى إلى قطع العلاقات.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين اطلعوا على التحقيق أن المعلومات تشير إلى أن قراصنة روس كانوا وراء هذه "التقارير المفبركة"، حسب بحث يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أرسل فريقا من المحققين إلى الدوحة لمساعدة الحكومة القطرية في القضية، إلى جانب الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا.

واعتبرت الشبكة أن هذا التورط المفترض لقراصنة روس يزيد مخاوف الاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون من أن تستمر روسيا في محاولة القيام بهجمات رقمية على حلفاء الولايات المتحدة، شبيهة بالهجمات التي استُخدمت خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

غير أنه حتى الآن، لم يتبين هل وصل المحققون الأمريكيون إلى أن مصدر الهجوم على وكالة الأنباء القطرية يعود إلى منظمات روسية إجرامية أو أجهزة الأمن الروسية التي لاحقتها اتهامات كبيرة حول قرصنة الانتخابات الأمريكية.

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة الاستخبارات الأمريكية التعليق للشبكة، بينما قالت متحدثة باسم السفارة القطرية في واشنطن إن التحقيقات جارية وسيتم إعلان نتائجها للعموم في وقت قريب.

وكانت تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد نُشرت في وكالة الأنباء القطرية قبل حوالي أسبوعين، قبل أن تخرج الدوحة لتنفي هذه التصريحات، متحدثة عن اختراق وكالة أنبائها، دون أن يساعد ذلك في تهدئة الأوضاع التي تطورت إلى إعلان عدة دول قطع علاقاتها معها.