إطلاق نار في مجلس الشورى ومرقد الخميني في إيران

لندن (بي بي سي)

أطلق مسلحو النار داخل أروقة مجلس الشورى الإيراني في طهران، وداخل مرقد الإمام الخميني، الذي لا يبعد سوى عدة كيلومترات في العاصمة الإيرانية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مسلحا أطلق النار داخل أروقة مجلس الشورى الإيراني.

وقالت وكالة أنباء محلية إن أحد حراس الأمن قتل وأصيب عدد آخر بجراح في الحادثة التي تعرض لها مبنى مجلس الشورى في طهران.

وقال مسؤولون إن المسلح قبض عليه.

وقالت تقارير بأن مهاجمَين أطلقوا النار على زوار مرقد الخميني، وإن الثالث "فجر نفسه في هجوم انتحاري"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية، وأن إطلاق النار في مرقد الخميني - مؤسس الجمهورية الإسلامية - أدى إلى عدة إصابات.

وأفادت تقارير بأن أبواب مجلس الشورى قد أغلقت جمیعها وأن قوات الأمن والشرطة انتشرت حول المبني.

وكان أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للمجلس يعقدون جلسة علنية الأربعاء.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن إطلاق النار في مبنى مجلس الشورى توقف.

ونقلت وسائل إعلام عن عضو في مجلس الشورى قوله إنه كان هناك عدد من المسلحين داخل مبنى مجلس الشورى، مسلحين برشاشات كلاشنيكوف.

وأفادت تقارير بأن الهجومين وقعا في الوقت نفسه، ويبدو أنهما منسقان.