جموع من البريطانيين تحتشد في وقفة تكريم لضحايا هجوم جسر لندن

لندن - أ ش أ:

احتشدت جموع غفيرة من البريطانيين في العاصمة لندن من أجل وقفة تضامنية بالشموع لتكريم ضحايا هجوم جسر لندن تزامنًا مع استمرار تحقيقات الشرطة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأربعاء أن عمدة لندن صديق خان كان يتقدم جموعًا حاشدة وقفت دقيقة صمت حدادًا بالشموع تكريمًا للضحايا الذي سقطوا في الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي على جسر لندن.

وأشارت إلى أن مئات الأشخاص تحدوا الأمطار في متنزه "بوترز فيلدز" لتكريم السبعة الذين لقوا حتفهم بالإضافة إلى عشرات المصابين في الهجوم.

يأتي ذلك فيما قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها ستغير قوانين حقوق الإنسان إذا كانت تعترض طريق التعامل مع المشتبه في كونهم إرهابيين، وأضافت أنها ستسهل عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم وتقيد حرية وتحركات أولئك الذين يشكلون تهديدًا.