فيديو| خيري رمضان: 10 شروط سعودية للتصالح مع قطر.. والمهلة 24 ساعة

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قال الإعلامي خيري رمضان إن خادم الحرمين الشريفين حدد 10 نقاط، معطيًا 24 ساعة لإدارة السياسية القطرية كمهلة للموافة عليها، على أن يشهد اليوم لقاء بجدة بجضور قطري، وإذا لم توافق سيكون المقبل أسوأ.

وأضاف رمضان، خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن من الشروط قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فورًا وطرد جميع أعضاء حركة حماس وتجميد جميع حساباتهم البنكية، وإيقاف بث قناة الجزيرة مع الاعنذار عن الإساءات التي قدمتها هذه القناة لدول خليجية، مع الالتزام ببنود اتفاقية الرياض التي وقعت في عهد الراحل عبد الله بن عبدالعزيز.

وتحدث مقدم البرنامج، عن تفاصيل تورط دولة قطر في تمويل الإرهاب في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة.

وذكر رمضان، أن قطر تورطت في تمويل الإرهاب بمبلغ 64.2 مليار دولار منذ عام 2010 إلى عام 2015، ودفعت 700 مليون دولار إلى شخصيات إيرانية وميلشيات محلية تدعمها إيران.

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وأكد أن الدوحة دفعت من 200 إلى 300 مليون دولار إلى جماعات إسلامية في سوريا معظمها ذهبت إلى جماعة فتح الشام التابعة لتنظيم القاعدة، لافتًا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تتهم القطري سليم حسن خليفة بتحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى تنظيم القاعدة.