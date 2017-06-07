فيديو| لاعب سابق بالزمالك: أعشق «أبو تريكة».. وارتديت رقم 22 بسببه

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كشف أحمد مجدي، لاعب نادي الزمالك السابق، أن سر اختياره للقميص رقم 22 عند انضمامه للفريق الأبيض، كان بسبب حبه لمحمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق.

وأضاف «مجدي» خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «اكسترا تايم» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة «extra news»، أن أبو تريكة نجم كبير، وكان يعشقه كثيرًا ويحب مشاهدته، مشيرًا إلى أن تواجده بصفوف الزمالك لا يمنعه من حب أمير القلوب، معلقًا «ماينفعش حد يكرهه».

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وأضاف، أن أبو تريكة يتمتع بخلق عالي، وكان حريص على تقديم المساعدة للناشئين في النادي الأهلي.