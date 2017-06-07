العرب اليوم: استمرار التصعيد ضد قطر ومعركة الرقة تلوح في الأفق

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها استمرار التصعيد العرب ضد قطر بالتزامن مع جهود الوساطة الكويتية، إضافة إلى اقتراب قوات سوريا الديمقراطية من بدء معركة تحرير الرقة.

1- موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر



أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى فى الدوحة - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الموريتانية قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، واتهمت الدوحة برعاية الإرهاب، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

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2- الأردن يخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي



العاهل الأردنى فى استقبال أمير قطر بعمان - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الأردن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة.

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3- طائرات أمريكية قصفت موقعًا للقوات الحكومية شرق سورية



تصاعد الدخان بعد غارات جوية عنيفة على درعا اليوم (أ ف ب)

قال مصدر عسكري سورية إن طائرات امريكية قصفت موقعاً للقوات الحكومية في منطقة التنف قرب الحدود السورية العراقية في ريف حمص الشرقي.

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4- قوات سوريا الديقراطية تبدأ عملية عسكرية لتحرير الرقة

عنصر من قوات سوريا الديموقراطية بالقرب من الرقة اليوم (أ ف ب)

بدأت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عملية عسكرية في مدينة الرقة السورية بدأ من شرق وغرب وشمال المدينة لاستعادتها من تنظيم داعش.

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5- العاهل البحريني يتوجه الى السعودية

ملك البحرين حمد بن خليفة فى الرياض - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الديوان الملكي البحرينى أن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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