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فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة

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فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة

التحرير

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تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن أوضاع الجاليات المصرية بقطر، بعد قطع عدد من الدول العربية العلاقات معها.

وقالت مكرم، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية «النهار»: «نحن على تواصل مع رموز الجالية المصرية بقطر للاطمئنان على المصريين، والأمور مستقرة، والعلاقة بين المصريين والشعب القطري طبيعية ومسالمة».

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وأكدت وزيرة الهجرة، أن الخطوط الأردنية والكويتية واللبنانية جاهزة لنقل المصريين من الدوحة إلى القاهرة، معلنةً عن خط ساخن لمساعدة المصريين إذا كانت هناك شكاوى وهو 19787.

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التحرير

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