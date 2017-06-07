فيديو| البدري: عودة إيفونا «صعبة».. وأزارو على أعتاب الأهلي

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن أحمد الشيخ، سينضم للقائمة الإفريقية بشكل كبير، عقب انتهاء إعارته لنادي مصر المقاصة بنهاية الموسم الحالي.

وتحدث «البدري»، خلال لقاءه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد، على قناة «الأهلي»، عن عودة الجابوني ماليك إيفونا، مشيرًا إلى أن كل ما يثار مجرد «كلام»، وأن عودته صعبة لعدة عوامل، لكن الفريق بالتأكيد في حاجة للسرعات التي يمتلكها اللاعب.

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وعن المغربي وليد أزارو، أكد مدرب القلعة الحمراء، أنه لاعب مميز وتواجده في منتخب المغرب، ضمن 3 لاعبين فقط من الدوري المحلي، معيار مهم لقيمة اللاعب، كاشفًا أنه اقترب بنسبة كبيرة من الانضمام رسميًا للفريق.