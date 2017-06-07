10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري وعبد العظيم قنديل:

قال وزير الخارجية السعودي، في باريس إنه على قطر تغيير سياستها والكف عن دعم المجموعات المتطرفة، وشددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة إلى بريطانيا يجب أن تمضى قدمًا، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده للاجراءات التي اتخذتها دول عربية ضد دولة قطر، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تعتزم التمسك بعلاقات اقتصادية وثيقة مع أمريكا.

1- الجبير: على قطر تغيير سياستها والكف عن دعم التطرف

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الرياض في 12 فبراير 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية السعودي، في باريس إنه على قطر تغيير سياستها والكف عن دعم حماس والإخوان ووسائل الإعلام المعادية، وذلك في ضوء مقاطعة بلاده ودول عربية أخرى للدوحة بتهمة "دعم الإرهاب".

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2- رئيسة وزراء بريطانيا: زيارة ترامب يجب أن تمضي قدمًا رغم انتقاده لعمدة لندن

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن في 13 مايو 2017 (أ ف ب)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة إلى بريطانيا يجب أن تمضى قدمًا بالرغم من الخلاف المتزايد حول انتقادات ترامب على الانترنت لرد عمدة لندن على الهجوم الإرهابي، السبت الماضي.

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3- ترامب: عزل قطر "بداية النهاية" للإرهاب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 16 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده للاجراءات التي اتخذتها دول عربية ضد دولة قطر، معتبرًا أن عزل قطر يشكل "بداية نهاية" الإرهاب.

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4- وزير الخارجية الألماني: هناك محاولات لعزل قطر وإصابتها بشكل وجودي

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في واشنطن في 18 مايو 2017 (أ ف ب)

عبر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عن دعمه لقطر في النزاع الحالي بينها وبين جيرانها من الدول العربية، وأضاف: "هناك محاولات على ما يبدو لعزل قطر وإصابتها بشكل وجودي".

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5- وزير الداخلية الفرنسي: مهاجم "نوتردام" كان يصيح "هذا من أجل سوريا"

وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب - أرشيفية

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب، إن الشخص الذي هاجم رجل شرطة بمطرقة في الساحة المقابلة لكاتدرائية نوتردام في باريس كان يصيح أثناء هجومه " هذا من أجل سورية".

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6- ميركل: ألمانيا تتمسك بعلاقات اقتصادية وثيقة مع أمريكا

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في برلين في 18 مايو 2017 (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تعتزم التمسك بعلاقات اقتصادية وثيقة مع أمريكا، مضيفة: "إننا منفتحون من جانبنا على البدء مجددًا في المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

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7- سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة: على مجلس حقوق الإنسان إلى إنهاء انحيازه ضد إسرائيل

سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة نيكي هيلي - أرشيفية

دعت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، إلى إنهاء انحيازه ضد إسرائيل وطرد الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان من المجلس.

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8- مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة: الجمع بين الإسلام والجنسية الألمانية أمر طبيعي

مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة عيدان أوزجوز - أرشيفية

روجت مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة عيدان أوزجوز للمساواة في ممارسة الشعائر الدينية بين الرجال والنساء، مضيفة: "النساء الشابات يُظْهرنَّ أن الجمع بين الديانة الإسلامية والجنسية الألمانية أمر طبيعي،

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9 - أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في واشنطن في 17 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر، مضيفاً أن العقوبات لن تحل العقوبات الوضع.

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10- الرئيس الفرنسي: مستعد لدعم كافة المبادرات من لتهدئة الأزمة في الخليج

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس في 29 مايو 2017 (أ ف ب)

أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، استعداده لدعم كافة المبادرات من اجل تهدئة الأزمة في منطقة الخليج ، داعيا إلى الوحدة بين دول الخليج.

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