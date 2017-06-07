فيديو| حجازي: «جهة سيادية» تتولى أمر امتحانات الثانوية.. ولا يوجد تسريب

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن «جهة سيادية» تتولى أمر الامتحانات، ولا يوجد تسريب حتى الآن، وسيستمر ذلك حتى النهاية.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مجدي طنطاوي، ببرنامج «كلام جرائد»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمت بصلة للامتحان الحقيقي، مؤكدًا أن ورقة الامتحان مؤمنة، بمعنى أنها تكشف عن هوية صاحبها.

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وأوضح أن أحد الطلاب قام بنشر صفحة واحدة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي من أصل 30 صفحة، وتم التعرف عليه.