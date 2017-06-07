فيديو| بحيري: أي حديث ورد عن «النبي محمد» يتعدي 3 سطور «غير صحيح»

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قال الباحث الإسلامي، إسلام بحيري، إن الرسول كان صموتًا ولم يسردّ الأحاديث كما رويت عنه، مستدلًا في ذلك بانتقاد السيدة عائشة لطريقة سرد أبي هريرة رضي الله عنه لأحاديث النبي محمد، إذ أكدت أن كلام الرسول طوال عمره كان يعده العاد.

وأضاف بحيري، خلال برنامج «الخريطة»، الذي يقدمه على قناة «تن»، وفي رواية أخرى قالت إن الرسول لم يكن يسرد الحديث كسردكم، في إشارة إلى أن طريقة سرد الجمل قد تغير من فهم المعنى الحقيقي والمقصود من الكلام.

وتابع الباحث الإسلامي: «أي حديث ورد عن رسول الله يتعدى 3 أو 4 سطور، فهو غير صحيح، دون اللجوء إلى سند، إذا ما لجأنا لهاتين الرواتين».