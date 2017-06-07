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فيديو| ميدو: دجلة سينافس الموسم المقبل.. و«معلول» يُصعب مواجهة تونس

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فيديو| ميدو: دجلة سينافس الموسم المقبل.. و«معلول» يُصعب مواجهة تونس فيديو| ميدو: دجلة سينافس الموسم المقبل.. و«معلول» يُصعب مواجهة تونس

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن فريقه سينافس على المربع الذهبي في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن النادي تعاقد مع 5 لاعبين جدد، من إجمالي 7 يرغب في ضمهم.

وتحدث «ميدو» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، عن مواجهة الوطني أمام نظيره التونسي، مؤكدًا أن وجود نبيل معلول على رأس القيادة الفنية لنسور قرطاج يجعل المباراة صعبة للغاية، خاصة أنه على دراية كاملة بالكرة المصرية.

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وأضاف مدرب وادي دجلة، أن غياب محمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ستؤثر سلبيًا على منتخب ، وأنه لا يتوقع وجود تغييرات كبيرة في أسلوب لعب الفراعنة عن بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة. 

 

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التحرير

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