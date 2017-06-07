فيديو| ميدو: دجلة سينافس الموسم المقبل.. و«معلول» يُصعب مواجهة تونس

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن فريقه سينافس على المربع الذهبي في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن النادي تعاقد مع 5 لاعبين جدد، من إجمالي 7 يرغب في ضمهم.

وتحدث «ميدو» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، عن مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي، مؤكدًا أن وجود نبيل معلول على رأس القيادة الفنية لنسور قرطاج يجعل المباراة صعبة للغاية، خاصة أنه على دراية كاملة بالكرة المصرية.

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وأضاف مدرب وادي دجلة، أن غياب محمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ستؤثر سلبيًا على منتخب مصر، وأنه لا يتوقع وجود تغييرات كبيرة في أسلوب لعب الفراعنة عن بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.