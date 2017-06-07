فيديو| إزالة لافتات 24 مسجدا بتمويل قطري.. والإبراشي: «المساجد لله»

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قال محمد عبد العظيم شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إنه تم إزالة لافتات معلقة على 24 مسجدا، كانت ممولة بتمويل قطري.

وأضاف شعلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم": "لا يوجد خلاف مع الشعب القطري، لكن الخلاف مع القيادة القطرية، حتى لا يتوهم أحد أن قطر لها أيادي على المساجد المصرية".

وتابع:"وضعنا أسماء عامة على هذه المساجد، حتى لا يتم الإيحاء بأن قطر تدير هذه المساجد".

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وعلق الإبراشي،:"المساجد لله ولا علاقه لها بمصر ولا قطر، فنحن لن نحاسب يوم القيامة كمصريين أو قطريين".