صورة وخبر: قوات سوريا الديمقراطية تنطلق نحو الرقة

مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية التي تمثل وحدات حماية الشعب الكردي عمودها الفقري، معركة تحرير مدينة الرقة السورية - عاصمة داعش في سوريا بفعل الأمر الواقع - وذلك بدعم أمريكي.

وقال الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية العميد طلال سلو في مؤتمر صحفي عقد في بلدة حزيمة شمال الرقة: "نعلن اليوم البدء بالمعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة التي وصفها بـ"العاصمة المزعومة للإرهاب والإرهابيين".

وفي بلدة حزيمة التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة ترصد مجموعة من المسلحين التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يستقلون سيارة نقل أثناء استعدادهم للمشاركة في المرحة الجديدة من معركة تحرير الرقة عقب ساعة واحدة من الإعلان عنها.