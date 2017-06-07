حسام عاشور: سعيد بتواجدي مع المنتخب.. وعدم مشاركتي ليست «أزمة»

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أكد حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي، أنه سعيد بانضمامه للمنتخب الوطني في المعسكر الحالي، متمنيًا أن يكون له دور مع الفراعنة في الفترة المقبلة.

وأضاف «عاشور» خلال تصريحاته مساء الثلاثاء، لقناة «ON Sports»، أن المنتخب يضم عددا من اللاعبين الجيدين في مركزه، وأنهم قادرين على قيادة خط وسط الفراعنة بنجاح، مشيدًا بحالة الود التي تسود معسكر المنتخب.

وتابع «المسمار»، أن عدم مشاركته في المباريات لن يمثل أزمة له، وأنه مقتنع بعدم احتكار أحد لموقعه بالتشكيل الأساسي، وبالطبع سيتمنى التوفيق لأى لاعب يشارك.

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وكشف نجم الأهلي، أن زملاؤه بالفريق الأحمر سعد سمير، وأحمد حجازي، أخبروه بالمهام التي يطلبها الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب من لاعب الوسط المدافع.

وعن إصابة محمود حسن «تريزيجيه»، قال عاشور، إن الخبر أحزن الجميع بالمعسكر، خاصة أنه من اللاعبين المهمين داخل المنتخب.