بالصور.. أوقاف الأقصر تبدأ توزيع 6 آلاف شنطة غذائية بالقرى الأكثر احتياجًا
بالصور.. أوقاف الأقصر تبدأ توزيع 6 آلاف شنطة غذائية بالقرى الأكثر احتياجًا
03:27 ص الأربعاء 07 يونيو 2017
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الأقصر - محمد محروس:
بدأت مديرية أوقاف الأقصر، مساء الثلاثاء، توزيع 6 آلاف شنطة رمضانية مقدمة من وزارة الأوقاف للمواطنين بمناسبة الشهر الكريم، وذلك في حضور الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والدكتور السيد مسعد السيد وكيل المديرية، ومديري الإدارات.
وقال الشيخ محمد صالح عبد الرحمن، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن شنط رمضان سيتم توزيعها بالقرى الأكثر احتياجًا على مستوى محافظة الأقصر.
وأضاف صالح أن وزير الأوقاف ساهم وبقوة في مجال التنمية وأعاد الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف بمشاريع تصب في صالح المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، حيث تقوم الوزارة بحزمة أنشطة خلال العام منها توزيع شنطة رمضان، وجمع صكوك الأضاحي وتوزيع لحوم الأضاحي خلال الأضحى وتوزيع اللحوم خلال رأس العام الهجري والمولد النبوي الشريف، وجمع جلود الأضاحي لصالح علاج مرضى فيرس سي، وكذلك توزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب والطالبات من الأسر الفقيرة.
وأشار صالح إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ثمرة تعاون الوزارة مع بعض الوزارات كالتنمية المحلية والتربية والتعليم حيث ستطبق استراتيجية جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه والسير قدمًا نحو التنمية.
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