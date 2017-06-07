وزير الخارجية الإماراتي: على قطر إعادة النظر في سياساتها بالمنطقة

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الإجراءات الحالية ضد قطر تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للقيادة القطرية بأن تصرفاتها السابقة غير مقبولة، ولابد من إعادة النظر لتوجه السياسة القطرية في المنطقة، مؤكدًا أن ما نراه اليوم ليس وليد اللحظة، وإنما تراكم السياسات أدى إلى كل ذلك.

وأكد قرقاش، في مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن محاولة قطر تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة هو أمر من الصعب التعايش معه، ولكن الشعوب الخليجية حاولت التعايش معه فعلاً ولكن "حبل الصبر قد نفد".

كما أضاف الوزير الإماراتي أن الإجراءات الحالية لا تمت بصلة إلى استقلال القرار القطري، قائلاً: "إن هناك العديد من القرارات المستقلة ضمن مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن استقلال قرار قطر لم يكن له أي تأثير، ولكن التأجيج الذي مارسته قطر وتقويض الأمن من دولة جارة وشقيقة هو أمر غير مقبول".

وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي بعد قيام مصر والإمارات والسعودية والبحرين بقطع علاقاتهم الدبلوماسية بدولة قطر وغلق الموانئ والأجواء؛ بسبب سياسات الدوحة التي تهدف لزعزعة أمن واستقرار الدول، من خلال دعم جماعات إرهابية.