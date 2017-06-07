أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإماراتي: على قطر إعادة النظر في سياساتها بالمنطقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإماراتي: على قطر إعادة النظر في سياساتها بالمنطقة

03:12 ص الأربعاء 07 يونيو 2017

وزير الخارجية الإماراتي: على قطر إعادة النظر في سياساتها بالمنطقة

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

كتب - عبدالعظيم قنديل:
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الإجراءات الحالية ضد قطر تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للقيادة القطرية بأن تصرفاتها السابقة غير مقبولة، ولابد من إعادة النظر لتوجه السياسة القطرية في المنطقة، مؤكدًا أن ما نراه اليوم ليس وليد اللحظة، وإنما تراكم السياسات أدى إلى كل ذلك.

وأكد قرقاش، في مقابلة مع "سى إن إن" الأمريكية، أن محاولة قطر تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة هو أمر من الصعب التعايش معه، ولكن الشعوب الخليجية حاولت التعايش معه فعلاً ولكن "حبل الصبر قد نفد".

كما أضاف الوزير الإماراتي أن الإجراءات الحالية لا تمت بصلة إلى استقلال القرار القطري، قائلاً: "إن هناك العديد من القرارات المستقلة ضمن مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن استقلال قرار قطر لم يكن له أي تأثير، ولكن التأجيج الذي مارسته قطر وتقويض الأمن من دولة جارة وشقيقة هو أمر غير مقبول".

وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي بعد قيام والإمارات والسعودية والبحرين بقطع علاقاتهم الدبلوماسية بدولة قطر وغلق الموانئ والأجواء؛ بسبب سياسات الدوحة التي تهدف لزعزعة أمن واستقرار الدول، من خلال دعم جماعات إرهابية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النائب العام الإماراتي ينذر بالسجن من يتعاطف مع قطر

    النائب العام الإماراتي ينذر بالسجن من يتعاطف مع قطر

    أخبار
  • الأردن يقرر تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر

    الأردن يقرر تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر

    أخبار
  • وزير الخارجية القطرى: نحن لسنا قوى عظمى

    وزير الخارجية القطرى: نحن لسنا قوى عظمى

    أخبار
  • كيف استغلت قطر أرض فرنسا في عهد ساركوزي؟.. ماكرون يُكشر عن أنيابه - (تقرير)

    كيف استغلت قطر أرض فرنسا في عهد ساركوزي؟.. ماكرون يُكشر عن أنيابه

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • شاهد التصميم الداخلي لطائرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    شاهد التصميم الداخلي لطائرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثانيسيارات

  • بوتين في اتصال هاتفي مع أمير قطر يؤكد موقف بلاده لحل الأزمات عبر الحوار

    بوتين في اتصال هاتفي مع أمير قطر يؤكد موقف بلاده لحل الأزمات عبر الحوارأخبار

  • نهاية تميم

    نهاية تميمأخبار

  • العثور على الطالب المختطف بدمياط في مدينة العاشر من رمضان

    العثور على الطالب المختطف بدمياط في مدينة العاشر من رمضانأخبار

  • مي كساب عن فرق السن بينها وبين زوجها

    مي كساب عن فرق السن بينها وبين زوجها "أوكا": "الناس بقت قليلة الأدبفنون

  • بعد ساعات من قطع العلاقات.. ماذا يحدث في فروع بنك قطر الوطني في مصر؟

    بعد ساعات من قطع العلاقات.. ماذا يحدث في فروع بنك قطر الوطني في مصر؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة

فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة