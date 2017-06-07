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فيديو| مرتضى: مجدي عبد الغني لازم «يتحاكم ويتطرد» بعد تكريمه من قطر

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فيديو| مرتضى: مجدي عبد الغني لازم «يتحاكم ويتطرد» بعد تكريمه من قطر فيديو| مرتضى: مجدي عبد الغني لازم «يتحاكم ويتطرد» بعد تكريمه من قطر

التحرير

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طالب ، رئيس نادي ، المواطنين بالاستماع إلى مباريات كرة القدم عبر الراديو، قائلا: "استحملوا واسمعوا الماتشات في الراديو، بدل ما تشوفوها في قنوات قطر العميلة".

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "الخيمة"، المذاع على قناة "ltc": "لازم مجدي عبد الغني يتحاكم، لأنه تم تكريمه من دولة قطر بعد حادث المنيا الإرهابي".

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وهدد رئيس الزمالك، اتحاد كرة القدم: "لازم تطردوا مجدي عبد الغني من الاتحاد، ولو محصلش، هيتعمل جمعية عمومية لحل هذا المجلس بالكامل".

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التحرير

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