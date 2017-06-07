النائب العام الإماراتي ينذر بالسجن من يتعاطف مع قطر

القاهرة - مصراوي:

صرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بأن بلاده اتخذت "قرارًا حاسمًا" ضد حكومة قطر؛ لـ "سياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية"، مضيفًا أن هذا القرار يأتي حفاظًا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها.

ووفق ما نقلت عنه "البيان" الإماراتية، حذر النائب العام الإماراتي من "إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر"، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة.

وأضاف أن ذلك يعد جريمة معاقبًا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، طبقًا لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من إضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك المماراسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها.