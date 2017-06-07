ضبط مديري إسكان الموسكي و"تنظيم الأميرية" في إهدار 1.5 مليون جنيه
ضبط مديري إسكان الموسكي و"تنظيم الأميرية" في إهدار 1.5 مليون جنيه
02:37 ص الأربعاء 07 يونيو 2017
وزارة الداخلية
كتب - علاء عمران:
ضبطت أجهزة الأمن مديري إسكان حي الموسكي، والتنظيم بحي الأميرية لاستغلالهما وظيفتيهما والتربح بطرق غير قانونية، والتسبب في إهدار مال عام قيمته مليون ونصف المليون جنيه، من خلال استخراج تراخيص مخالفة.
كانت معلومات وردت إلى العقيد شريف فيصل، رئيس مباحث شرطة المرافق، مفادها أن "ع. ع" مدير الإسكان بحي الموسكي حاليًا وكان يعمل مديرًا للإسكان بحي الأميرية سابقًا، وكذلك "أ. ح" مدير التنظيم بحي الأميرية (سبق اتهامه في رشوة)؛ استغلا وظيفتيهما في التربح من خلال أبراج التعمير بمنطقة الأميرية، والبالغ عددها 14 برجًا، إذ استخرجوا رخصًا مخالفة للرسومات لـ 34 محلاً بدلاً من 14 محلاً، ما تسبب في إهدار مال عام قيمته مليون ونصف المليون جنيه.
وبالعرض على اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، أمر بالقبض على المتهمين، فتحركت قوة أمنية مكونة من العميد مازن عبد الشافي رئيس قطاع المرافق، والعقيد محمد الشاذلي مفتش الوحدات، والرائد شادي عبدالوهاب، وألقي القبض على المتهمين.
وبالعرض على اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، أمر بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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