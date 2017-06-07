حرب تكسير العظام تشتعل في نقابة معلمي شمال القليوبية

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جودة: النقيب يتخطانى بالمخالفة للقانون.. والعمريطى: محاولة ابتزاز لزيادة الراتب

حرب طاحنة أشبه بتكسير العظام تدور رحاها داخل أروقة نقابة معلمي شمال القليوبية، اندلعت شراراتها منذ عدة شهور عندما شرع الدكتور علاء جودة المدير الفنى لعيادات المعلمين ببنها فى تقديم شكاوى وبلاغات ضد محمود العمريطى نقيب المعلمين بزعم تدخله فى الشئون الفنية للعيادات بالمخالفة للقانون ووفق ما نص عليه العقد المبرم بينهما، والذي يتضمن إسناد عملية الإشراف والإدارة له كاملة دون تدخل من النقابة.

وقال الدكتور علاء جودة المدير الفنى للعيادات لـ«التحرير» إنه تولى مسئولية العيادة منذ حوالى 3 سنوات قبل أن يتولى النقيب الحالى المنصب، ومنذ شهور بدأ يتعمد أن يسطو على صلاحياتى كمدير عيادة ومسئولياتى من الناحية الإدارية وخاصة فى مسألة تعيين الأطباء والاستغناء عنهم كان آخرها الاستغناء أمس الثلاثاء عن طبيب أنف وأذن دون الرجوع لى «وكأنى مش موجود» بالمخالفة للعقد المبرم بيننا وهو أحقيتى بتتعيين الأطباء أو الاستغناء عنهم وفق قوانين نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

وأضاف جودة إن النقيب يقوم بالتحقيق مع الأطباء ومحاسبتهم دون الرجوع إلى المدير الفنى للعيادات ويتدخل فى مسألة تعيين الأطباء والموظفين والإداريين وإدارة العيادات وهدم غرفة العمليات وجزء من العلاج الطبيعي وتعيين إحدى الحاصلات على دبلوم زراعة لإدارة العيادة ووصل الأمر إلى قيام نقيب المعلمين بالتهجم على مكتبه وكسره وضياع جميع محتوياته والاستيلاء عليه بحجة أنه النقيب ومن حقه فعل أى شيء، متابعا: تقدمت بشكوى فى مديرية الصحة بالمشكلة وطلبت لجنة لرصد المخالفات ووضع تقرير بها.

من جانبه نفى محمود العمريطى نقيب معلمي شمال القليوبية ما يردده مدير العيادات وما جاء فى بلاغاته وما نشر بعدد من المواقع جملة وتفصيلا.

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وذكر العمريطي لـ"التحرير" أن تعيين الأطباء يتم بالعرض على مجلس النقابة وهو أمر من حقنا قانونا ورغم ذلك لم نقم بتعيين أى طبيب خلال الفترة الماضية كما ادعى ولم أقم بالتعدي عليه أو تكسير مكتبه، مستطردا: "هو ملوش مكتب أصلا عشان أكسره، هو لما بيجي بيمر بس وبيمشي"، واصفًا بما يقوم به الطبيب بالافتراءات ومحاولات ابتزاز لرفع راتبه الشهرى رغم أن مجلس النقابة رفع راتبه المتعاقد عليه من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، "لكنه عايز زيادة فيحاول أن يثير البلبلة كوسيلة ضغط".

وأضاف فى تصريحاته أنه يحق لمجلس النقابة أن يفسخ العقد معه لأنه خالف شروط العقد واشتكى النقابة بوجود سلبيات كان عليه معالجتها باعتباره مسئولا عن العيادات طبيا قبل أن يشتكى فى نقابة الأطباء أو مديرية الصحة ويدعى ما جاء فى المحاضر والشكاوى وما نشر فى وسائل الإعلام من اتهامات ليس لها أساس أو سند.

وحول هذه القضية المثارة قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة لـ"التحرير" إن الطبيب تقدم بشكوى بالواقعة وتم تشكيل لجنة بإدارة العلاج الحر بالمديرية لبحث الشكوى ووضع تقرير كامل حول الملابسات ورصد السلبيات الموجودة والتى يتحمل الطبيب جزءًا كبيرًا منها باعتباره مسئولا عن العيادات وكان عليه أن يبلغ عنها منذ ظهورها وليس الانتظار إلى الآن، وفى النهاية بعد تقرير اللجنة سيتم العمل على تلافى السلبيات أولا لتقديم الخدمة الطبية للمرضى.