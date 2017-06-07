فيديو| «الأرصاد» تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد من اليوم

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حذر الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة حارة بدءًا من اليوم الأربعاء، موضحًا أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن بداية من يوم السبت المقبل، ناصحًا المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وبقدر الأماكن ما بين وقتي الظهيرة والعصر.

وأضاف سعودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه يجب على المواطنين عدم الجلوس في المناطق المغلقة سيئة التهوية خاصة لمرضى الصدر، موضحًا: «درجات الحرارة أزيد من معدلاتها الطبيعية حوالي 6 أو 7 درجات».

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وناشد خبير الأرصاد، قائدي السيارات عدم ملء إطارات السيارات بالهواء بشكل زائد عن الحد اللازم، تجنبا لزيادة الضغط الجوي داخلها مما يؤدي إلى انفجارها مع الارتفاع في درجات الحرارة.