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بالفيديو| ميدو: «ستانلي» يستحق مليون ونصف دولار

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بالفيديو| ميدو: «ستانلي» يستحق مليون ونصف دولار بالفيديو| ميدو: «ستانلي» يستحق مليون ونصف دولار

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن هناك تواصل مع ، رئيس نادي ، حول مستقبل النيجيري ستانلي أوهايتشي، المعار للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك عددًا من العروض الخارجية الجيدة ماليًا، لكن موقفه لم يحسم حتى الآن.

وأضاف «ميدو» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أن وادي دجلة من حقه بيع ستانلي في يوليو المقبل، لكن علاقة الناديين أكبر من ذلك، وينتظر الوصول لاتفاق مُرضي للطرفين.

وتابع مهاجم القلعة البيضاء السابق، أن مبلغ مليون ونصف دولار ليس بكثير على ستانلي، خاصة أن اللاعب لم يقدم نصف مستواه مع الزمالك حتى الآن.

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