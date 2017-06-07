150 ألف جنيه تهدد انتقال «غالي» للمصري

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

دخلت إدارة النادي المصري البورسعيد، في مفاوضات جادة مع مسؤولي فريق طنطا، للحصول علي خدمات لاعب وسط الفريق محمود غالي، الذي ظهر بمستوى جيد مع فريقه في الموسم الحالي.

وعلمت «التحرير» أن مسؤلي المصري توصلوا لاتفاق مع اللاعب بمنحه 150 ألف جنيه مقدم تعاقد إلا أنهم لم يلتزموا بذلك في الوقت الذي دخل فيه مسؤلي سموحة في مفاوضات جادة مع اللاعب وناديه للتعاقد معه.

وفورعلم مسؤلي المصري، بدخول سموحة في مفاوضات مع اللاعب، سارعوا في الاتصال به والتأكيد عليه أنهم ملتزمون بالاتفاق معه، وأن التأخير جاء بسبب عدم توافر أموال في النادي بعد دفع قيمة الغرامة الموقعة عليهم من جانب الفيفا، لصالح جودي أنيكي، لاعب الفريق السابق.

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ويسعي النادي المصري خلال الساعات القليلة القادمة للوصول لأتفاق نهائي مع اللاعب، وتدبير مبلغ مقدم التعاقد 150 ألف جنيه، والحصول على توقيع اللاعب رسميًا

يذكر أن غالى، من ناشئي نادى طنطا، وساهم فى صعود الفريق للدورى الممتاز الموسم الماضى، وأحرز 4 أهداف مع فريقه هذا الموسم.

