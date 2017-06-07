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فيديو| البدري: أتعجب من تصرف «كوليبالي» ولا أحب الحديث عنه

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فيديو| البدري: أتعجب من تصرف «كوليبالي» ولا أحب الحديث عنه فيديو| البدري: أتعجب من تصرف «كوليبالي» ولا أحب الحديث عنه

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه لا يعلم الدافع الحقيقي لهروب الإيفواري سليماني كوليبالي، متعجبًا من تصرفه، خاصة أنه دخل ضمن التشكيل الأساسي للفريق في المباريات الأخيرة، مؤكدًا حتى عندما ابتعد عن مستواه كان يدفع به لاكسابه الثقة.

وأضاف «البدري»، خلال لقاءه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد على قناة «الأهلي»، أن الجميع غير مقتنع بدوافع هروب كوليبالي، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين المحترفين داخل الفريق خير دليل على حسن المعاملة من الجهاز الفني.

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وتابع مدرب القلعة الحمراء، أنه لا يحب الحديث عن «كوليبالي» أكثر من ذلك، وأن حقوق النادي أمر يخص مجلس الإدارة. 

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التحرير

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