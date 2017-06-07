فيديو| عمرو أديب للعمالة المصرية بقطر: «استحملوا زي الأقباط»

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وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى المواطنين المصريين العاملين في قطر، قائلا: "احنا في حرب خلي بالكوا، ذنبك إنك مصري لازم تشيل الليلة مع مصر".

وأضاف أديب خلال حلقة أمس الثلاثاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "الأزمة الاقتصادية بتنال من الناس كلها، ومصر تعيش في أزمة ولأنك مواطن مصري لازم تتحمل جزء من الأزمة، وتحارب الإرهاب مع مصر".

وتابع: "مصر تدافع عن أولادكم اللي انتوا سايبنهم هنا، عشان لما ترجع من الدوحة متلقيش مصر خرابة"، مؤكدا أن المصريين في قطر يتفهمون الوضع وسبب مقاطعة قطر.

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واستكمل: "أيا كان العدد من المصريين في قطر، مصر مش هتسيبكم وتستعد لتدبير وظائف لكم إذا حدث شيء من قطر، بس بلاش الحالة اللي منتشرة أنا ذنبي إيه وعندي عيال، فيه ناس هنا ولادهم ضباط وبيتقتلوا كل يوم والأقباط بيموتوا هنا عشان الإرهاب".