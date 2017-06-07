أحمد الشيخ : إيهاب جلال منحني الثقة.. ولم أشترط المشاركة أساسيًا مع الأهلي

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

نفى أحمد الشيخ، لاعب الأهلي المعار لفريق مصر المقاصة، ما نُسب له في بعض وسائل الإعلام، عن اشتراطه اللعب أساسيًا مع الأهلي الموسم المقبل.

وقال الشيخ في تصريحات خاصة لـ«التحرير» : "كيف أشترط المشاركة أساسيًا مع النادي الأهلي الذي يضم أفضل اللاعبين في مصر".

وتابع: "في الفتره الأولى صادفني سوء حظ كبير، أعتقد من الصعب أن يحدث مثلما حدث المرة الأولى عند انضمامي للنادي الأهلي، لأنني من خلال مشاركتي مع المقاصة الموسم الحالي أثبت للجميع أنني استحق التواجد وتمثيل الأهلي".

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وأضاف الشيخ:" إيهاب جلال كان له الفضل في منحي الثقة، وتوظيفي جيدًا داخل الملعب، ويعلم كيف يستغل قدراتي لصالح الفريق".

وأختتم تصريحاته: "أسعى خلال الفترة المقبلة أن تكون عودتي للنادي الأهلي تمثل إضافة قوية، وأساهم في حصد الألقاب الموسم القادم".