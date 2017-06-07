فيديو| البدري: لا أجامل «متعب».. والفريق في حاجة له

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن عماد متعب، مهاجم الفريق، لاعب كبير، وله رصيد وافر لدى الجماهير، ولا أحد ينكر قيمته داخل النادي.

وأوضح «البدري»، خلال لقاءه في برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد على قناة «الأهلي»، أن «متعب» كان يعاني في أوقات كثيرة طوال الموسم من سوء حظ كبير، لتعرضه لبعض الإصابات التي عرقلة جاهزيته، مشيرًا إلى أنه اضافة للفريق في الوقت الذي يتواجد به بالتشكيل.

وتابع مدرب القلعة الحمراء، أنه يرغب في الحفاظ على «متعب»، ويرغب في أن يقدمه بالشكل الذي يليق به، وأنه لا يجامله، وعندما كان يدفع به كان يقوم بذلك لاحتياج الفريق لقدراته فقط.

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وأضاف، أن متعب سكون له دور في المباريات المقبلة للفريق ببطولة الدوري، متمنيًا أن يظهر بشكل جيد، لأن الفريق في حاجة له بالفعل في الفترة المقبلة.