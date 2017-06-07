فيديو| البدري يوجه رسالة لصالح جمعة.. ويؤكد: معلول باق في الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن مركز صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، يتطلب جاهزية كبيرة، خاصة أن مهامه في الملعب بها واجبات هجومية ودفاعية.

وأضاف «البدري»، خلال لقاءه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد، على قناة «الأهلي»، أن جاهزية «صالح» تجعل دوره مع الفريق مهم للغاية، موضحًا أن تجهيزه بدينًا مسؤولية الجهاز الفني، لكن زيادة الوزن في يد اللاعب، لأنه لا يمكنه مراقبة اللاعب في منزله.

وطالب المدير الفني للأهلي، صالح جمعة ببذل مزيد من الجهد في التدريبات، للوصول لأفضل فورمة بدنية، مؤكدًا أنه لاعب مفيد للفريق، وعندما يتم ضمه لقائمة الفريق لا يكون ذلك على سبيل المجاملة، لكن ذلك مؤشر على اقترابه من المشاركة بشكل مستمر.

شاهد أيضا

وعن مستقبل التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قال «البدري» أنه مستمر مع النادي، وأنه سعيد بالتطور الملحوظ في مستواه خلال الفترة الاخيرة.