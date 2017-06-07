اليوم.. الجنايات تستمع لشهود الإثبات بمحاكمة مرسى و25 آخرين في "اقتحام السجون"
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود الإثبات بمحاكمة مرسى و25 آخرين في "اقتحام السجون"
12:44 ص الأربعاء 07 يونيو 2017
كتب - عمرو علي:
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، الى شهود الإثبات في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و25 متهماً آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون".
ووجهت النيابة للمتهمين بأمر الإحالة ارتكاب جرائم وأعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية بالاتفاق مع حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لإحداث حالة من الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.
تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
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