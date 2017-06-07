الأردن يقرر تخفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر

(مصراوى)

انضمت الأردن إلى الدول العربية، التى قامت بتصعيد دبلوماسي ضد قطر، اليوم الثلاثاء، حيث أعنت المملكة الأردنية الهاشمية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ، بالإضافة إلى إغلاق مكتب قناة "الجزير" القطرية فى العاصمة الأردنية عمان، وذلك حسبما أوردت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وقال محمد المومني، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان إنه "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة".

وأضاف أن "الحكومة تأمل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا".

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا قطعت كل العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأغلقت المنافذ الجوية والبحرية والبرية عليها بسبب تمويلها للإرهاب واحتضان جماعات متطرفة.