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الأردن يقرر تخفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر

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مصراوي Masrawy

الأردن يقرر تخفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر

12:51 ص الأربعاء 07 يونيو 2017

الأردن يقرر تخفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر

(مصراوى)

انضمت الأردن إلى الدول العربية، التى قامت بتصعيد دبلوماسي ضد قطر، اليوم الثلاثاء، حيث أعنت المملكة الأردنية الهاشمية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ، بالإضافة إلى إغلاق مكتب قناة "الجزير" القطرية فى العاصمة الأردنية عمان، وذلك حسبما أوردت "سكاى نيوز" .

وقال محمد المومني، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم ، في بيان إنه "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين والسعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة".

وأضاف أن "الحكومة تأمل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا".

وكانت كل من والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا قطعت كل العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأغلقت المنافذ الجوية والبحرية والبرية عليها بسبب تمويلها للإرهاب واحتضان جماعات متطرفة.

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مصراوي Masrawy

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