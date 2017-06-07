وزير الخارجية القطرى: نحن لسنا قوى عظمى

كتب - عبد العظيم قنديل:

نفى وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، اتهامات المملكة العربية السعودية لقطر بتمويل الإرهاب، لافتًا إلى أن بلاده تساهم فى حماية العالم من الإرهاب وتكافح التطرف.

وقال الوزير القطرى، في حوار أجراه مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن مستعدون للجلوس والحوار"، مضيفا أن "الدولة التقدمية والعصرية" تؤمن بالدبلوماسية وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية القطري إن قطر ليست دولة عظمي، لافتًا إلى أن قطر منفتحة على الوساطة لحل الأزمة التي شهدت قيام مجموعة من الدول المجاورة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وفي إشارة إلى تغريدات كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، على موقع "تويتر" بشأن الأزمة الدبلوماسية، قال وزير الخارجية القطري إنه خلال زيارة ترامب الأخيرة للمنطقة، ناقش هو وأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قضية "ضرورة وقف تمويل الإرهاب من قبل مختلف الدول".

ووفقًا للشبكة الأمريكية، أضاف الوزير القطرى انه ما يتم تداوله حول دعم الدوحة للمعارضة السعودية أو الحركات الطائفية في القطيف هى معلومات خاطئة، منوهًا إلى أن التعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات في قطر والسعودية يخدم غرض الأمن القومي السعودي.