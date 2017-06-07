أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية القطرى: نحن لسنا قوى عظمى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية القطرى: نحن لسنا قوى عظمى

12:46 ص الأربعاء 07 يونيو 2017

وزير الخارجية القطرى: نحن لسنا قوى عظمى

كتب - عبد العظيم قنديل:

نفى وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، اتهامات المملكة العربية لقطر بتمويل الإرهاب، لافتًا إلى أن بلاده تساهم فى حماية العالم من الإرهاب وتكافح التطرف.

وقال الوزير القطرى، في حوار أجراه مع "سي إن إن" الأمريكية: "نحن مستعدون للجلوس والحوار"، مضيفا أن "الدولة التقدمية والعصرية" تؤمن بالدبلوماسية وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية القطري إن قطر ليست دولة عظمي، لافتًا إلى أن قطر منفتحة على الوساطة لحل الأزمة التي شهدت قيام مجموعة من الدول المجاورة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وفي إشارة إلى تغريدات كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم، على موقع "تويتر" بشأن الأزمة الدبلوماسية، قال وزير الخارجية القطري إنه خلال زيارة ترامب الأخيرة للمنطقة، ناقش هو وأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قضية "ضرورة وقف تمويل الإرهاب من قبل مختلف الدول".

ووفقًا للشبكة الأمريكية، أضاف الوزير القطرى انه ما يتم تداوله حول دعم الدوحة للمعارضة السعودية أو الحركات الطائفية في القطيف هى معلومات خاطئة، منوهًا إلى أن التعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات في قطر والسعودية يخدم غرض الأمن القومي السعودي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كيف استغلت قطر أرض فرنسا في عهد ساركوزي؟.. ماكرون يُكشر عن أنيابه - (تقرير)

    كيف استغلت قطر أرض فرنسا في عهد ساركوزي؟.. ماكرون يُكشر عن أنيابه

    أخبار
  • وزيرة القوات الجوية الأمريكية: لسنا قلقين بشأن القاعدة الأمريكية في قطر

    وزيرة القوات الجوية الأمريكية: لسنا قلقين بشأن القاعدة الأمريكية في

    أخبار
  • موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر

    موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر

    أخبار
  • الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفين

    الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفين

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • عندما احتضنت الجدة حفيدها في العقار المائل:

    عندما احتضنت الجدة حفيدها في العقار المائل: "سامحني بنموت ومش قادرةأخبار

  • بلاغ ضد بنك قطر الوطني لاتهامه بتمويل الإرهاب في مصر

    بلاغ ضد بنك قطر الوطني لاتهامه بتمويل الإرهاب في مصرأخبار

  • بوتين في اتصال هاتفي مع أمير قطر يؤكد موقف بلاده لحل الأزمات عبر الحوار

    بوتين في اتصال هاتفي مع أمير قطر يؤكد موقف بلاده لحل الأزمات عبر الحوارأخبار

  • قطر: مخزون السلع الأساسية يكفي لأكثر من 12 شهرًا

    قطر: مخزون السلع الأساسية يكفي لأكثر من 12 شهرًاأخبار

  • "شاومينج" تنشر أجزاء من امتحان اللغة الفرنسية.. والتعليم: سنتأكد منأخبار

  • بعد ساعات من قطع العلاقات.. ماذا يحدث في فروع بنك قطر الوطني في مصر؟

    بعد ساعات من قطع العلاقات.. ماذا يحدث في فروع بنك قطر الوطني في ؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين

السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين

«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم