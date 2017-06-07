«طيب وقنوات بي إن سبورت؟».. هكذا علق المشاهير على قرار قطع العلاقات مع قطر

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بعد قطع عدد من الدول العربية علاقاتها مع قطر، منهم السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، واليمن وليبيا، وجزر المالديف، علق بعض مشاهير العرب والشخصيات العامة على ذلك القرار، وأبدوا آرائهم الشخصية فيه.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز تعليقات نجوم الفن والإعلام والبارزين بالمجتمعات العربية على هذا القرار:

1-نجيب ساويرس

غرّد رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاً: "اتوقع زيادة و شراسة في العمليات الإرهابية بعد قطع العلاقات مع قطر المركز الرئيسي للإرهاب في العالم ... لكن ربنا موجود و يوم الحساب قرب!".

وأضاف من خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية "سي بي سي"، أن قرار قطع الدول العربية لعلاقاتها مع قطر جاء متأخراً، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي عداء تجاه الشعب القطري.

2- روجينا

علّقت الفنانة روجينا على قرار قطع العلاقات مع قطر، من خلال حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، قائلة: "اللهم استودعك المصريين اللي في قطر".

3- شوبير

عقّب الإعلامي أحمد شوبير، على قرار قطع العلاقات، عن طريق برنامجه "كل عام وأنتم بخير مع شوبير" المذاع على محطة راديو "الشباب والرياضة"، وقال أن هذا القرار جاء نتيجة تمسك حاكم قطر، تميم بن حمد، بدعم الإرهاب، وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبله بالقمة العربية في شرم الشيخ للتباحث معه حول سبل حل الأزمة لكن دون جدوى.

واستطرد شوبير قائلاً: "قطر ستتأثر بإغلاق الطريق البري بينها وبين السعودية، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الدول العربية والأفريقية نفس الموقف ضد قطر".

4- عمرو عبد الحميد

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أعادت السفيرة الأمريكية لدى قطر نشر تغريدة قديمة عن تعاون بلادها مع الدوحة، فعادت الدماء تجري من جديد في العروق".

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5- ناصر القصبي

عقب الفنان السعودي ناصر القصبي على قرار قطع العلاقات مع قطر، قائلاً: "لنا أحباب وأصدقاء وأهل في قطر".

وأضاف "قرار مؤلم كان لابد منه.. أهل قطر أهلنا وأبناء عمومتنا أما سياسة قطر فما شوفنا منها إلا الغثا.. اليد تُبتر لو فسدت".

6- عادل حمودة

دشن الكاتب عادل حمودة هاشتاج "نعم لردع تميم وأعوانه" عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، وعلّق عليه قائلاً: "الأيادي السوداء الخفية التي تعمل على تدمير الأوطان".

7- عمرو أديب

علّق الإعلامي عمرو أديب، من خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "أون تي في"، على إعلان إيران أنها مستعدة لمساعدة دولة قطر، قائلاً: "دا كدا بقي الزواج رسمي ومعلن.. الشعب القطري إيه اللي يخليه يصبر على نقص المواد الغذائية، في دولة صرفت 62 مليار دولار على الإرهاب؟"، وتابع قائلاً: "انهاردة قناة الجزيرة بتشحت.. وتدعو للمصالحة.. وتقول حد يعمل كدا في أخواته في ذكرى النكسة؟".

8-إبراهيم سعيد

سخر لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد من قطع العلاقات مع قطر قائلاً: "مفيش مشكله بس استفسار بسيط ، ده شامل قطع قنوات بين سبورت ولا لا ، عشان لسه دافع الاشتراك، أنا بطمن بس".