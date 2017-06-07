مصدر عسكري سوري: طائرات أمريكية قصفت موقعا للقوات الحكومية شرق سورية

واشنطن / دمشق - (د ب أ)

قال مصدر عسكري سورية اليوم الثلاثاء إن طائرات امريكية قصفت موقعاً للقوات الحكومية في منطقة التنف قرب الحدود السورية العراقية في ريف حمص الشرقي.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طيران التحالف الدولي قام مساء اليوم الثلاثاء بالاعتداء على أحد مواقعنا العسكرية على طريق التنف في منطقة الشحيمة بريف حمص الشرقي ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وبعض الخسائر المادية".

وأكد المصدر أن "هذا العدوان يأتي ليؤكد مرة أخرى موقف هذه القوى الداعم للإرهاب في الوقت الذي يحقق فيه الجيش العربي السوري وحلفائه انجازات يومية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي".

وحذر المصدر من مخاطر هذا التصعيد ويدعوا التحالف الدولي للكف عن مثل هذه الأعمال العدوانية تحت أية ذريعة كانت، وتؤكد القيادة العامة للجيش السوري بحسب المصدر أن "الجيش العربي السوري وحلفائه مصممون على مواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش وجبهة النصرة ومطاردة فلولهما على جميع الأراضي السورية".

وكان الجيش الأمريكي أعلن اليوم الثلاثاء أن أكثر من 60 مقاتلا توغلوا -اليوم الثلاثاء- بدبابة ومدافع ومدرعات وأسلحة مضادة للطائرات في منطقة خفض التصعيد بالقرب من منطقة التنف، مشيرا إلى أن هؤلاء الجنود كانوا يمثلون مصدر خطر على قوات التحالف والحلفاء وأن التحالف قصفهم من الجو بعد أن وجه إليهم العديد من التحذيرات.

وأكد الجيش الأمريكي أنه دمر مدفعين وسلاحا مضادا للطيران وأعطب الدبابة وأنه لم يعرف بعد ما إذا كان هناك قتلى أم لا.

وكانت الولايات المتحدة قد هاجمت مليشيات موالية للحكومة في 18 من مايو الماضي بعد اقتراب هذه المليشيات من منطقة خفض التصعيد والتي قال الجيش إنه يدرب فيها حلفاء للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".