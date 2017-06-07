أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة رقيب و2 مجندين في حادث تصادم لوري شرطة وسيارة في السويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة رقيب و2 مجندين في حادث تصادم لوري شرطة وسيارة في السويس

12:14 ص الأربعاء 07 يونيو 2017

إصابة رقيب و2 مجندين في حادث تصادم لوري شرطة وسيارة في السويس

صورة أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب رقيب شرطة و2 مجندين في حادث تصادم سيارة لوري تابعة للشرطة وسيارة ربع نقل بطريق السويس – القاهرة، ونقل اسعاف السويس المصابين لمستشفى الاميري وحالتهم مستقرة.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاته تلقى إخطارًا بالحادث، وتبين للعميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي، أن لوري شرطة يحمل لوحات رقم (ب 17/ 3624)، خرج من معسكر مبارك للأمن المركزي شرق القاهرة، متجهًا الى السويس يستقله 6 مجندين لبدء تأدية الخدمة بمعسكر السويس.

وخلال تحرك اللوري في اتجاه السويس اصطدمت سيارة ربع نقل تحمل لوحات 5131 ب.ج، بسيارة الشرطة نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد سعد سويلم – 40 سنة، رقيب أول مقيم بالحسنية –الشرقية، بكدمات وسحجات واشتباه في كسر مضعف بالقدم اليسرى، والمجندين محمد أمام عبد العال مقيم أسيوط 18 سنة، والسيد إبراهيم السيد مقيم الشرقية، مصابات بجروح سطحية وكدمات، وحررت نقطة مستشفى السويس محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نقابة أطباء السويس: المستشفى العام تعاني عجزًا في متخصصي الجراحة

    نقابة أطباء السويس: المستشفى العام تعاني عجزًا في متخصصي الجراحة

    أخبار
  • شجار الصغار يودي بحياة مُسن في السويس

    شجار الصغار يودي بحياة مُسن في السويس

    أخبار
  • تداول 1.42 مليون طن بضائع بميناء السخنة خلال مايو

    تداول 1.42 مليون طن بضائع بميناء السخنة خلال مايو

    أخبار
  • ضبط هارب من حكم بالمؤبد في المنيا

    ضبط هارب من حكم بالمؤبد في المنيا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع شيرين في إعلان رمضان

    بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع في إعلان رمضانفنون

  • "شاومينج" تنشر أجزاء من امتحان اللغة الفرنسية.. والتعليم: سنتأكد منأخبار

  • قطر: مخزون السلع الأساسية يكفي لأكثر من 12 شهرًا

    قطر: مخزون السلع الأساسية يكفي لأكثر من 12 شهرًاأخبار

  • انفراد| تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل

    انفراد| تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل "مجند مدينة نصر"أخبار

  • بوتين في اتصال هاتفي مع أمير قطر يؤكد موقف بلاده لحل الأزمات عبر الحوار

    بوتين في اتصال هاتفي مع أمير قطر يؤكد موقف بلاده لحل الأزمات عبر الحوارأخبار

  • نهاية تميم

    نهاية تميمأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy