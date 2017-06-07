إصابة رقيب و2 مجندين في حادث تصادم لوري شرطة وسيارة في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب رقيب شرطة و2 مجندين في حادث تصادم سيارة لوري تابعة للشرطة وسيارة ربع نقل بطريق السويس – القاهرة، ونقل اسعاف السويس المصابين لمستشفى الاميري وحالتهم مستقرة.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاته تلقى إخطارًا بالحادث، وتبين للعميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي، أن لوري شرطة يحمل لوحات رقم (ب 17/ 3624)، خرج من معسكر مبارك للأمن المركزي شرق القاهرة، متجهًا الى السويس يستقله 6 مجندين لبدء تأدية الخدمة بمعسكر السويس.

وخلال تحرك اللوري في اتجاه السويس اصطدمت سيارة ربع نقل تحمل لوحات 5131 ب.ج، بسيارة الشرطة نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد سعد سويلم – 40 سنة، رقيب أول مقيم بالحسنية –الشرقية، بكدمات وسحجات واشتباه في كسر مضعف بالقدم اليسرى، والمجندين محمد أمام عبد العال مقيم أسيوط 18 سنة، والسيد إبراهيم السيد مقيم الشرقية، مصابات بجروح سطحية وكدمات، وحررت نقطة مستشفى السويس محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.