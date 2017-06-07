البدري: بعض المشجعين «حافظين مش فاهمين».. وسنحتفل بالدوري مع الجمهور

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن بعض الجماهير تشجع بلا وعي، لكن الغالبية لديها تفهم كبير لكافة الأمور الفنية.

وأضاف «البدري»، خلال لقاءه بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد على قناة «الأهلي»، أن بعض المشجعين «حافظين مش فاهمين»، مشيرًا إلى أن هناك مشجعًا هاجمه عقب أحد المباريات الأخيرة للفريق، بسبب اشراكه لأحد اللاعبين، لكن الجمهور المتواجد حينها قام بالرد عليه.

ووجه مدرب القلعة الحمراء، الشكر لجميع لاعبي الفريق الأحمر، مؤكدًا أنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال الموسم لحصد لقب الدوري، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلب لمجلس الادارة لإقامة احتفالية بالدرع في حضور الجماهير.