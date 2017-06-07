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فيديو| البدري: الإدارة توفر كل الدعم.. «ما ينفعش أقول كل اللي عندي»

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فيديو| البدري: الإدارة توفر كل الدعم.. «ما ينفعش أقول كل اللي عندي» فيديو| البدري: الإدارة توفر كل الدعم.. «ما ينفعش أقول كل اللي عندي»

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر، يقدم كل الدعم للفريق، مضيفًا أن هناك تركيزا كبيرا من الإدارة للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وأوضح «البدري»، خلال لقائه بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد على قناة «الأهلي»، أن أول جلسة جمعته بـ«طاهر» قبل توليه منصب المدير الفني، كانت مجرد مناقشة حول ظروف الفريق حينها، دون الحديث عن إسناد المهمة له، قبل أن يتم إبلاغه بالمهمة في الجلسة التالية.

وأكد مدرب القلعة الحمراء أنه لا يغضب من الانتقادات التي توجه له، لكنه يتمنى أن يدرك الجمهور أنه المدير الفني والأكثر دراية بأحوال اللاعبين، ولديه وجهة نظر في اختيار خطة اللعب في المباريات، ورغبة أكيدة في نجاح الفريق.

وأشار «البدري»، إلى أن هناك بعض الانتقادات تتم بطريقة غير طبيعية، بسبب أغراض موجهة، وأنه يسعى دائمًا لعدم الالتفات لها.

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واستكمل، أنه لا يمكنه الإفصاح عن كل الظروف التي يمر بها الفريق للحفاظ على الاستقرار، «ماينفعش أقول كل اللي عندي».

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التحرير

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