فيديو| حسام البدري: أفتقد جمهور الأهلي.. ولا أخاف من الضغوط

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه يفتقد حضور الجمهور في المدرجات، مضيفًا أنه يجتهد لإسعادهم، معلقًا «الكرة في الأصل تُلعب من أجل الجماهير».

وتابع «البدري»، خلال لقائه بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد على قناة «الأهلي»، أن الجمهور يظل حاضرًا في تفكيره دائمًا أثناء الإعداد للمباريات، فهم جزء كبير من كيان القلعة الحمراء.

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واستكمل، «لا أخاف من الضغوط، وأعرف قيمة النادي الأهلي جيدًا، ولدى ثقة كبيرة باللاعبين، والجماهير التي تملك وعيا كبيرًا في دعم الفريق.