البدري: كنت أتدرب في الصحراء.. وجوزيه طلب ضمي للجهاز الفني

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن مشواره كلاعب شهد محطات صعبة كثيرة، مشيرًا إلى أنه كان يركض وحيدًا في الصحراء، والجبال، لتطوير لياقته البدنية.

وأضاف «البدري»، خلال لقائه بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد، على قناة «الأهلي»، أنه كان قائدًا لجميع فرق الناشئين التي لعب لها، باختيار المدربين.

وأوضح مدرب القلعة الحمراء، أنه فضل بداية مشواره التدريبي من مراحله الأولى، ورفض العمل مساعدًا في الفريق الأول، رغبة منه في اكتساب الخبرات كمدرب تدريجيًا.

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وتابع أن بداية عمله مع الفريق الأول رفقة البرتغالي مانويل جوزيه عام 2001، بطلب خاص من الأخير.