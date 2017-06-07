رفض طلب مغادرة السفير القطري من «صالة كبار الزاور»

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رفضت وزارة الخارجية فتح صالة كبار الزوار لمغادرة سفير قطر سيف بن مقدم البوعينين، وذلك بعد مهلة 48 التى منحتها له الخارجية لمغادرة البلاد.

وأفاد مصدر بأن السفارة القطرية تقدمت بطلب إلى إدارة المراسم بوزارة الخارجية لفتح صالة كبار الزوار لمغادرة السفير القطرى منها، خلال سفره غدا الأربعاء على رحلة الخطوط الكويتية مثلما كان يتم فى السابق، إلا أن وزارة الخارجية رفضت هذا الطلب.

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وأضاف المصدر أن السفير القطرى سيضطر للمغادرة من الطريق العادى أو صالة الخدمة المميزة كبار الزوار بمقابل رسوم مالية.