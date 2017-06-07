فيديو| يوسف الحسيني: الإطاحة بحكم «تميم» ليس غريبا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن التاريخ يكتب عندما تنتهي السياسية، والسياسة لم تنته في المنطقة العربية على الإطلاق منذ عام 2011 حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن قطر أمامها طرق محددة للخروج من الأزمة التي تحيق بها من قطيعة عربية.

وأضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع علي فضائية «أون لايف»: «ما يحدث الآن في قطر يؤكد أن أحد الأمرين سيحدث خلال الفترة المقبلة، الأول: هو أن نشهد تراجعا جذريا وملموسا على أرض الواقع من قبل قطر تجاه مصر والبحرين والإمارات والسعودية، وما يصاحب ذلك من التدخل في الملفات التابعة لهذه الدول من التدخل في سيناء ودعم الحوثيين في اليمن والجماعات الإرهابية في ليبيا وتمويل الإخوان وحماس».

شاهد أيضا

وأشار إلى أن الأمر الثاني يتمثل في الإطاحة بحكم تميم وهو ليس بشيء غريب عن قطر؛ لأنها قائمة على الانقلابات، موضحا أن هناك دعما إسرائيليا للدوحة، حسب قوله.