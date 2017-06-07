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بالفيديو| السيسي لـ«الجيش»: «شايفك وواخد بالي منك ومصر بتقدر مجهودك»

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بالفيديو| السيسي لـ«الجيش»: «شايفك وواخد بالي منك ومصر بتقدر مجهودك» بالفيديو| السيسي لـ«الجيش»: «شايفك وواخد بالي منك ومصر بتقدر مجهودك»

التحرير

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أكد الرئيس عبد الفتاح ، أن الجيش المصري هو المؤسسة الوحيدة في الدولة التي لا تأخذ من الدولة وتضع في جيوبها، مشيرًا إلى أن الأقدار شاءت أن تكون القوات المسلحة هي الحامي للوطن من الضياع.

وأثنى "السيسي"، خلال كلمته في حفل إفطار الجيش بمناسبة انتصار العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، على جهود رجال الشرطة والجيش، لحماية المواطنين والوطن، متابعًا: "أنا بقول للجيش شايفك وواخد بالي منك ومصر بتقدر مجهودك".

وأضاف: "إحنا من سنة 2011 اتاخرنا كتير وخسرنا كتير، وعشان نعوض هذه الخسارة لازم نبذل جهد ضخم جدًا، وكان لازم نوظف قدرات الجيش التنظيمية والإدارية والفنية والاقتصادية، في خدمة الوطن، ولجل ما البلد تفضل واقفة على رجلها".

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وطالب "السيسي"، المصريين العاملين في أجهزة الدولة، بالعمل بتجرد دون أي مصلحة، وإعلاء مصلحة الوطن العليا، إذا كنا نريد أن تقف  شامخة.

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التحرير

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