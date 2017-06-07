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فيديو| خالد الغندور: «الإنسان بيتولد أهلاوى ولما بيفهم بيبقى زملكاوي»

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فيديو| خالد الغندور: «الإنسان بيتولد أهلاوى ولما بيفهم بيبقى زملكاوي» فيديو| خالد الغندور: «الإنسان بيتولد أهلاوى ولما بيفهم بيبقى زملكاوي»

التحرير

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قال الإعلامي خالد الغندور، إن الإنسان يولد أهلاوي وعندما يكبر ويفهم يصبح زملكاويا، مشيرا إلى أن والده كان يشجع النادي الأهلي.

وأضاف الغندور، خلال لقائه بالإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": "أبويا كان أهلاوي جدا وأنا كنت أهلاوي وأنا صغير لأن الإنسان بيتولد أهلاوي ولما يكبر ويبقى فاهم يبقى زملكاوي".

وتابع: "روحت مع والدي ماتشات وكنت بمسك العلم الأحمر لأن أبويا كان مجنون أهلي وكان مستشارًا وبيرفض يقعد في المقصورة وبيصمم على الدرجة التالتة، وبعد ما بدأت ألعب في اتحول العاشق للأهلي لزمالكاوي".

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وأكد الغندور، أن وائل جمعة ومحمد بركات، لاعبي النادي الأهلي السابقين ينتميان في التشجيع للنادي الزمالك.

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التحرير

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