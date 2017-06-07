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خيري رمضان: «بحب كلمة صحفي أكتر من إعلامي»

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خيري رمضان: «بحب كلمة صحفي أكتر من إعلامي» خيري رمضان: «بحب كلمة صحفي أكتر من إعلامي»

التحرير

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طالب الإعلامي خيري رمضان، بضرورة انتشار التسامح بين الناس، قائلا: "تخيل لو الشخص الذي بينك وبينه غضاضة مات هتكسب إيه، هتزعل عليه وهو الآن بين إيد ربنا".

وأضاف خيري، في حواره عبر برنامج "اللي مني مزعلني"، مع هند رضا، على "نجوم إف إم": "الكتابة بالنسبة لي كل حاجة ومش محتاج أعمل مكياج وألَبس بدلة، مش محتاج آخد بالي بعشرين تفْصيلة، الكتابة هي أنت من داخلك، لكن التليفزيون هو أنت حيث تحب أن يراك الناس".

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وتابع: "بحب أقول للناس كلها متزعلوش مني، ومنهم زوجتي وأولادي وأهلي، أرجوكم أنا غير مقصّر بإرادتي، غيابي ليس عدم محبة ولا تنكر، لكنه انشغال وإن كنتم أنتم أهم من الانشغال بكثير".

واستكمل: "بحب كلمة صحفي أكتر من إعلامي، لازم قبل النوم أعاتب نفسي وأشوف أين كنت وأختار حلم حلو مش قادر أحققه لكي يمنحني طاقة إيجابية، وأصبح الصبح واقف على قدمي وعندي حاجة لسه لم أقدمها".

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التحرير

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