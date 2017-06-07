موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر

كتب - عبد العظيم قنديل:

أعلنت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، واتهمت الدوحة برعاية الإرهاب، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وبحسب الشبكة الإخبارية، قال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:" أكدت الجمهورية الإسلامية الموريتانية في كل المناسبات التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا، وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في وطننا العربي والعالم. وقد عكست مواقفها دوما قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين الأشقاء، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في وطننا العربي".

وأضاف البيان: "لكن، وللأسف الشديد، دأبت دولة قطر على العمل على تقويض هذه المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك. فقد ارتبطت سياستها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة. وعملت على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية، مما نتج عنه مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم؛ كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية".

وتعد موريتانيا هي ثامن دولة تقدم على قطع العلاقات مع الدوحة، بعد المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر، اليمن، المالديف وموريشيوس.