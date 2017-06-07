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موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر

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مصراوي Masrawy

موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر

11:44 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر

كتب - عبد العظيم قنديل:

أعلنت الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، واتهمت الدوحة برعاية الإرهاب، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" .

وبحسب الشبكة الإخبارية، قال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:" أكدت الجمهورية الإسلامية الموريتانية في كل المناسبات التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا، وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في وطننا العربي والعالم. وقد عكست مواقفها دوما قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين الأشقاء، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في وطننا العربي".

وأضاف البيان: "لكن، وللأسف الشديد، دأبت دولة قطر على العمل على تقويض هذه المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك. فقد ارتبطت سياستها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة. وعملت على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية، مما نتج عنه مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم؛ كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية".

وتعد موريتانيا هي ثامن دولة تقدم على قطع العلاقات مع الدوحة، بعد المملكة العربية ، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، ، اليمن، المالديف وموريشيوس.

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