بالصور - الانتهاء من هدم الطابق السادس لعقار الأزاريطة المائل.. واستمرار تسليم متعلقات السكان

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

واصلت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الثلاثاء، أعمال هدم عقار الأزاريطة المائل، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، ومديرية الأمن، وشركة المقاولون العرب، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وقال المهندس علي مرسي رئيس حي وسط، إنه يتم حالياً هدم الطابق السادس من عقار الأزاريطة المائل، بشكل يدوى تحسبا لتحرك المبني واحتمالية انهياره في أي وقت، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إنزال وتسليم جميع متعلقات سكان العقار حتى الطابق الرابع.

وأضاف مرسي أنه لم يتبقي سوي متعلقات سكان الطوابق الثلاثة الأولى بالإضافة إلى محتويات المحلات التجارية الملحقة بالعقار، لافتا إلى أن الحي يواصل تحت إشراف القوات المسلحة تسليم المتعلقات والأثاث التى تم استخراجها أثناء عملية هدم العقار المائل إلى أصحابها من الأسر المتضررة.

وأشار رئيس الحي إلى أنه يتم الهدم بطريقة هدم الجزء الأمامي من العقار غير المرتكز على العقار المقابل ،ثم يليه هدم الجزء الخلفي المرتكز على العقار المقابل .

ووفقًا لقرار اللجنة الهندسية، حرص عمال الهدم بداية من الطابق التاسع على عدم إزالة الجدار والأعمدة الخرسانية التي تمثل نقطة ارتكاز العقار المائل على العقار المواجه له لمنع انهياره، والاكتفاء بإزالة الأجزاء الأخرى من الأدوار.