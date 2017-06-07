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خيرى رمضان: الرياض أبلغت الكويت بـ 6 شروط لإنهاء مقاطعة قطر

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مصراوي Masrawy

خيرى رمضان: الرياض أبلغت الكويت بـ 6 شروط لإنهاء مقاطعة قطر

11:42 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

خيرى رمضان: الرياض أبلغت الكويت بـ 6 شروط لإنهاء مقاطعة قطر

القاهرة – (مصراوي)

كشف الإعلامي خيرى رمضان أن وضعت 6 شروط من أجل المصالحة مع قطر بعد الإجراءات التي اتخذتها المملكة وعدة دول عربية على رأسها على خلفية دعم الدوحة للإرهاب في المنطقة.

وقال رمضان، خلال حلقته -مساء اليوم الثلاثاء- ببرنامج آخر النهار المُذاع على فضائية النهار، إن الشروط الستة تتلخص في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، طرد جميع أعضاء حركة حماس وتجميد حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم، الإعلان الرسمي بالاعتذار لجميع الحكومات الخليجية عما بدر من إساءة من قناة الجزيرة، إيقاف بث قناة الجزيرة فورًا، تعهد الدوحة بعدم ممارسة حكومتها لأي دور سياسي ينافي ويتعارض مع دول الخليج الموحدة، التزام الدوحة بميثاق العهد الذى وقع عام 2012 في عهد الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله.

وأبلغت الرياض الكويت بـ 6 شروط من أجل انهاء المقاطعة مع قطر وسيتم مناقشة تلك البنود فى اجتماع سُيعقد غدًا الأربعاء في مدينة جدة بحضور دول الخليج بما فيهم قطر.

وقالت مصادر إن هناك مرونة في مناقشة موضوع إيقاف بث قناة الجزيرة يتضمن طلبًا واضحًا بتغيير سياستها التحريرية بجانب ابتعاد الدوحة عن إيران لصالح مجلس التعاون الخليجي وأمن دوله.

يذكر أن برنامج آخر النهار متوقف فى شهر رمضان، لكن جرى اليوم بث حلقة استثنائية منه في ظل قرار مصر قطع علاقاتها مع قطر بجانب عدة دول عربية.

وأعلنت مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب "ممارساتها في دعم التنظيمات الإرهابية وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام"، حسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف البيان "قررت حكومة جمهورية مصر العربية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، إضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها".

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